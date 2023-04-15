Прощание с Эдуардом Хайруллиным состоится в культурном центре «Сайдаш»

Эдуард Хайруллин умер в Казани в возрасте 54 лет.

Прощание с заместителем руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и бывшим пресс-секретарем главы Татарстана Эдуардом Хайруллиным состоится 17 апреля. Начало запланировано в 10:00. Церемония пройдет в казанском культурном центре «Сайдаш» на улице Николая Ершова.

Эдуард Хайруллин умер вечером 14 апреля в Казани в возрасте 54 лет. Утром он пожаловался на плохое самочувствие и отпросился домой, через несколько часов его не стало.

Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования матери журналиста.

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