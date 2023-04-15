В Вахитовском районе Казани на сутки отключат воду

Администрация «Водоканала» просит жителей отнестись к ситуации с пониманием Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Вахитовском районе Казани жителей ожидает отключение воды. Потерпеть неудобства придется с 9:00 18 апреля до 6:00 19 апреля. Вода будет отключена в связи с запланированными работами по подключению двух водопроводов по улицам Тельмана и Касаткина.

Администрация «Водоканала» просит жителей отнестись к ситуации с пониманием и терпением. Работники обещают сделать все возможное, чтобы завершить работы раньше запланированного времени.

Вода будет отключена в некоторых домах по улице Тельмана, Касаткина и к. Фукса.

Автоцистерну с водой можно будет вызвать по телефону: +7 (843)231-62-60.

Ранее мы сообщали, что мэр Казани рассказал о необходимости федеральной программы в сфере ЖКХ.

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