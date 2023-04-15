В Татарстане простились с погибшим в зоне СВО 20-летним разведчиком

После прохождения срочной службы парень в декабре 2021 года заключил контракт для дальнейшей службы

В Балтасинском районе Татарстана простились с погибшим в зоне СВО Рустемом Файзрахмановым. Ему было 20 лет.

После прохождения срочной службы парень в декабре 2021 года заключил контракт для дальнейшей службы в рядах армии разведчиком-пулеметчиком.

После начала СВО Рустем отважно сражался за такие города, как Мариуполь, Бердянск, Запоржье, Херсон, Мелитополь. Дважды был ранен. Первое ранение получил в апреле 2022 года, после чего был доставлен в госпиталь Санкт-Петербурга. В конце мая он вернулся к своим боевым товарищам. В июне снова получил ранение, после чего проходил лечение и был в отпуске. Вернувшись в зону СВО, обучал военным навыкам молодых разведчиков.

- Выражаю глубокие соболезнования родителям нашего отважного земляка, сестре, родным. Ваш сын - настоящий солдат, патриот страны! Весь район вправе гордиться своим земляком, - сказал глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах боец СВО вступил в брак во время отпуска.

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