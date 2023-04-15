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НовостиНедвижимость15 апреля 2023 11:03

Глава Татарстана поручил привести в порядок парки и скверы

Работы необходимо выполнить в рамках санитарно-экологического двухмесячника
Адам САГАЛ
Двухмесячник стартовал две недели назад

Двухмесячник стартовал две недели назад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил привести в порядок парки и скверы республики в рамках санитарно-экологического двухмесячника. Тема была поднята на еженедельном совещании в Доме правительства РТ.

Двухмесячник стартовал две недели назад. Специалисты надзорных органов зафиксировали 1371 случай нарушения, уже выписаны штрафы на сумму 130 тысяч рублей. Обнаружены 693 несанкционированные свалки, половину уже ликвидировали.

Рустам Минниханов поручил главам районов оперативно устранять выявленные нарушения, а также особенно внимательно проконтролировать работу по приведению в порядок общественных пространств – парков и скверов.

Ранее мы сообщали, что глава Татарстана поручил обеспечить безопасность в Пасху и Ураза-байрам.

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