Маршрутки «Челнок» начали возить челнинцев за 5 рублей

Проект реализован в городе при участии КАМАЗа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах можно воспользоваться общественным транспортом за 5 рублей. Такая цена действует для новых пассажиров маршруток «Челнок» с 24 марта, сообщили в пресс-службе компании.

«Челнок» называют гибридом традиционного общественного транспорта и такси. Пассажиры могут заказывать и оплачивать поездки через приложение. Минивэны курсируют по новому городу Набережных Челнов.

Проект реализован в городе при участии КАМАЗа. Когда сервис только запустили в Челнах, пассажиры могли совершить поездку за 1 рубль.

Ранее мы сообщали, что в Зеленодольске планируют отменить льготный проезд.

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