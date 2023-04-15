Маршрутки «Челнок» начали возить челнинцев за 5 рублей

Проект реализован в городе при участии КАМАЗа
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Набережных Челнах можно воспользоваться общественным транспортом за 5 рублей. Такая цена действует для новых пассажиров маршруток «Челнок» с 24 марта, сообщили в пресс-службе компании.
«Челнок» называют гибридом традиционного общественного транспорта и такси. Пассажиры могут заказывать и оплачивать поездки через приложение. Минивэны курсируют по новому городу Набережных Челнов.
Проект реализован в городе при участии КАМАЗа. Когда сервис только запустили в Челнах, пассажиры могли совершить поездку за 1 рубль.
Ранее мы сообщали, что в Зеленодольске планируют отменить льготный проезд.
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