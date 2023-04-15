В Зеленодольске планируют отменить льготный проезд

Льготный проезд перестанет действовать с 1 мая текущего года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Зеленодольске собираются отменить льготный проезд на маршруте №403, который курсирует до Волжска. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Пригород», которое обслуживает маршрут.

Льготный проезд перестанет действовать с 1 мая текущего года. Предполагается, что с июня 2023 года возможна отмена льготного проезда и на других маршрутах компании. О решении руководство компании отчиталось перед прокурором Зеленодольска Дмитрием Ерпелевым.

Глава «Пригорода» уточнил, что окончательное решение еще не принято, поскольку оно зависит от действий Минтранса республики. Организация намерена отменить льготы из-за отсутствия согласованной ранее компенсации за перевозку льготников.

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