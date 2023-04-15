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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 8:20

В Марий Эл во время установки плит погиб монтажник

Трагедия произошла в городе Волжске
Адам САГАЛ
Прокуратура будет контролировать выяснение причин и обстоятельств случившегося

Прокуратура будет контролировать выяснение причин и обстоятельств случившегося

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 14 апреля, около 10 часов в городе Волжске произошла трагедия. Как сообщает прокуратура Марий Эл, 56-летний монтажник во время проведения работ по установке пенополиуретановых плит получил травму, несовместимую с жизнью.

Ведомство будет контролировать выяснение причин и обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл погибла сжигавшая сухую траву женщина.

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