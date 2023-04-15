В Татарстане подорожали огурцы и бананы

Средняя цена бананов - 121 рубль за килограмм Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю в Татарстане подорожали свежие огурцы, помидоры и бананы, а также консервы для детского питания. Цены проанализировали специалисты Татарстанстата.

Наиболее существенный рост показали огурцы. Их цена увеличилась на 5,5%, до 179,8 рубля за килограмм. Стоимость растет третью неделю подряд.

Помидоры стали дорожи на 3,5% до 211 рублей за килограмм, бананы – на 1,3% до 121,6 рубля за килограмм. Мясные консервы для детского питания выросли в цене на 2,1%.

Морковь стала дешевле на 2%, вермишель – на 1,5%, яйца – на 1,1%.

Ранее мы сообщали, что в школах Казани подорожало питание.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram