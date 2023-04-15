Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 апреля 2023 5:31

На сайте военкомата Татарстана жители могут узнать о службе по контракту

На портале создан специальный раздел
Адам САГАЛ
Единовременное денежное довольствие составит 195 тысяч рублей

Единовременное денежное довольствие составит 195 тысяч рублей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане на сайте военного комиссариата создан раздел, где можно записаться на службу по контракту.

«Республика Татарстан формирует батальоны. Желающие могут заключить контракт на 1 год (при наличии службы по контракту), 2 года, 3 года и 5 лет – остальные», - указано в разделе.

Согласно законодательству, добровольцы приравниваются к военнослужащим. Члены их семей имеют право пользоваться всеми предоставленными льготами.

На сайте указано, что единовременное денежное довольствие составит 195 тысяч рублей при заключении контракта на срок от 1 года и более. Ежемесячное стартует от 204 тысяч рублей - в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах боец СВО вступил в брак во время отпуска.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram