На сайте военкомата Татарстана жители могут узнать о службе по контракту

Единовременное денежное довольствие составит 195 тысяч рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане на сайте военного комиссариата создан раздел, где можно записаться на службу по контракту.

«Республика Татарстан формирует батальоны. Желающие могут заключить контракт на 1 год (при наличии службы по контракту), 2 года, 3 года и 5 лет – остальные», - указано в разделе.

Согласно законодательству, добровольцы приравниваются к военнослужащим. Члены их семей имеют право пользоваться всеми предоставленными льготами.

На сайте указано, что единовременное денежное довольствие составит 195 тысяч рублей при заключении контракта на срок от 1 года и более. Ежемесячное стартует от 204 тысяч рублей - в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах боец СВО вступил в брак во время отпуска.

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