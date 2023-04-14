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НовостиОбщество14 апреля 2023 18:12

В Казани до конца октября ограничат движение по мосту в Куземетьево

Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана
Елена СКВОРЦОВА
Это связано с капитальным ремонтом сооружения

Это связано с капитальным ремонтом сооружения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани до конца октября ограничат движение по мосту в жилом массиве Куземетьево. Это связано с капитальным ремонтом сооружения, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Так, с 15 апреля до конца октября этого года будет проводиться ремонт дороги от дома № 2 по улице Приволжской до улицы Куземетьевская. Движение на этих участках будет ограничиваться не одновременно, а по полосам.

Кроме того, в мэрии напоминают, что в 2023 году в столице Татарстана будет проводиться ремонт мостов через Киндерку и Сухую реку.

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