Аделя позвонила маме и с тревогой в голосе сказала, что за ней следит какой-то мужчина Фото: Олег УКЛАДОВ

В Набережных Челнах пропала 12-летняя девочка. Сегодня, 14 апреля, она вышла из школы № 69 в 15.30, но так и не пришла домой.

Девочку зовут Аделя Аширова. Ее рост примерно 140-150 см, худощавая, русые волосы до плеч, серые глаза. Всех, кто мог видеть ее просят обратиться в УВД по телефону 7(8552) 37-90-10, 112 или 02.

Издание «Челнинские известия» пишут, что по дороге домой, Аделя позвонила маме и с тревогой в голосе сказала, что за ней следит какой-то мужчина. Сейчас ее мобильный телефон не доступен.

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