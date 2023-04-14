Фото: Марат Мугинов с сайта kzn.ru

Депутаты гордумы внесли изменения в бюджет Казани. Это обсуждали сегодня, 14 апреля, на сессии Казанской городской Думы.

По словам начальника финуправления Исполкома Ирека Мухаметшина, внесение изменений связано с несколькими причинами. В бюджет республики было возвращено 330 миллионов неиспользованных финансов. Из них в бюджет города поступило более 236 миллионов.

За счет остатков бюджета столицы, расходная часть увеличена на 3 миллиарда и 839 миллионов рублей. Расходы городского бюджета увеличены на 309 миллионов на выплаты заработных плат сотрудникам соцсферы и укрепление материально-технической базы учреждений.

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