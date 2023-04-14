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НовостиОбщество14 апреля 2023 17:10

В Казани увеличили минимальный размер земельного участка для ИЖС

Об этом сообщили в мэрии республики Татарстан
Елена СКВОРЦОВА
После внесенных изменений размер увеличился до 1000 квадратов

После внесенных изменений размер увеличился до 1000 квадратов

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В Казани увеличили минимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Такие изменения внесли депутаты гордумы. По словам начальника Управления архитектуры и градостроительства исполкома Андрея Лобова, если ранее минимальный размер земли для ИЖС составлял 400 квадратных метров. Теперь же, после внесенных изменений размер увеличился до 1000 квадратов, а максимальный размер будет не ограничен.

Лобов добавил, что эти изменения будут применяться только при образовании новых участков из муниципальной и государственной собственности, при их разделе и выделе.

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