В Казани увеличили минимальный размер земельного участка для ИЖС

После внесенных изменений размер увеличился до 1000 квадратов Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В Казани увеличили минимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Такие изменения внесли депутаты гордумы. По словам начальника Управления архитектуры и градостроительства исполкома Андрея Лобова, если ранее минимальный размер земли для ИЖС составлял 400 квадратных метров. Теперь же, после внесенных изменений размер увеличился до 1000 квадратов, а максимальный размер будет не ограничен.

Лобов добавил, что эти изменения будут применяться только при образовании новых участков из муниципальной и государственной собственности, при их разделе и выделе.

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