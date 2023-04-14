Народный артист России и Татарстана Вадим Кешнер умер на 87-м году жизни

Фото: сайт театра

Сегодня, 14 апреля, на 87-м году жизни скончался народный артист России и Татарстана Вадим Кешнер. Он служил в Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени Качалова. Его актером он был с 1961 года. О смерти артиста сообщили на сайте культурного учреждения.

Более чем за 60 лет он сыграл порядка 120 ролей. Это и Пушкин в постановке «Всего 13 месяцев», Адуев в «Обыкновенной истории» и прочие.

Его коллеги пишут о нем, что с самого начала своей творческой деятельности Кешнер был самобытным актером с яркой индивидуальностью. «Он по праву занял место одного из ведущих артистов труппы».

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