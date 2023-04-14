Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала эпидсезона от укусов клещей пострадал 71 житель Набережных Челнов, об этом сообщила главный внештатный эпидимиолог города Елена Каримова. Такое количество пациентов обратилось в медицинские учреждения с 28 марта по сегодняшний день.

Каримова отмечает, что в этом году клещи начали атаковать жителей раньше положенного срока из-за аномально теплой весны, пришедшей в республику. Обычно укусы клещей начинали регистрироваться не раньше апреля, например, в прошлом году первый был зафиксирован 10 числа.

Среди пострадавших от клещей пациентов – 27 детей.

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