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НовостиОбщество14 апреля 2023 15:50

Сельским больницам Чувашии передали в пользование 14 новых автомобилей

Об этом рассказал Министр здравоохранения республики Владимир Степанов
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: Минздрав Чувашской Республики

ФОТО: Минздрав Чувашской Республики

Сегодня, 14 апреля, в Чувашию прибыла партия из 14 автомобилей, которые предназначены для районных больниц республики. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Владимир Степанов, министр здравоохранения.

14 автомобилей – последняя партия в этом году. Согласно программе модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашские районные медучреждения за 2023 год уже отправлено 42 машины. В прошлом их число составило 48 авто.

По словам Владимира Степанова, оснащение районных больниц транспортом является важным шагом к улучшению качества медпомощи, а также к ее доступности для жителей Чувашии.

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