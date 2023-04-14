Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За соблюдением ПДД на дорогах Марий Эл будут следить 6 новых автомобилей с фотовидеорадарами. Их торжественно презентовали сегодня, 14 апреля.

Машины, оборудованные камерами, теперь будут наблюдать за ситуацией на дорогах республики, а также фиксировать нарушения. Благодаря этому снизится количество несчастных случаев и общий процент аварийности.

Введенные в эксплуатацию автомобили марки «Лада Гранта» оснащены современными устройствами фото и видеофиксации «Кордон Про М». Их приобрели за счет республиканского бюджета в целях реализации на территории Марий Эл нацпроекта «безопасные и качественные дороги».

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