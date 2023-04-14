ФОТО: kzn.ru

Профицит бюджета Казани в 2022 году составил 897 миллионов рублей, об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. Доходы в казну столицы Татарстана превысили расходы почти на миллиард рублей.

Значительная часть поступлений в бюджет Казани шла от налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней.

Что касается расходов, то 74% из них составила социальная сфера. Другие отчисления из бюджета Казани направлялись в сферу культуры, физкультуру и спорт, а также соцполитику.

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