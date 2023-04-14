На выходных в Татарстане ожидается порывистый ветер до 23 м/с

Погода в Татарстане на 15 и 16 апреля Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 15 апреля, в Татарстане ожидается сильный ветер до 18-23 м/с. Прогноз погоды на выходные обнародовали в республиканском Гидрометцентре.

Так, 15 апреля ночью ожидаются заморозки от -3 до -8 градусов. Днем разогреет, но не сильно, максимально шкала термометра поднимется до +9 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

В воскресенье, 16 апреля, будет теплее – до +13 градусов. Ветер тоже немного поутихнет, но возможны порывы в некоторых районах Татарстана до 14 м/с. Ночью, 16 апреля, температура воздуха ожидается от 0 до -5, на крайнем востоке Республики прогнозируется до -8.

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