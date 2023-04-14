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НовостиОбщество14 апреля 2023 14:04

Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильном ветре порывами до 23 м/с в субботу 15 апреля

Такая погода представляет особую опасность для водителей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Температура воздуха при этом опустится от -3 до -8 градусов.

Температура воздуха при этом опустится от -3 до -8 градусов.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 15 апреля, на территории Татарстана в ночные часы ожидается сильный ветер порывами 18-23 метра в секунду. Температура воздуха при этом опустится до -8 градусов. Днем ветер будет достигать 15-20 метров в секунду, а температура будет варьироваться от +4 до +9 градусов. В целом погода будет малооблачной и без осадков, сообщает Гидрометцентр республики.

В Госавтоинспекции Татарстана водителям напомнили, что сильный ветер способен опрокинуть машину, особенно грузовой транспорт и автобусы. Снижает устойчивость автомобиля и багажник на крыше. Чтобы сократить риск быть снесенным с трассы, при движении необходимо снизить скорость.

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