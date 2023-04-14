Благотворительный РЕ-КВИЗ-ИТ в поддержку «Дома вдали от дома»

Фото: Антон Павлов

В ресто-клубе «Чилим» состоялось благотворительное мероприятие от команды «ReQuizit» и Семейного дома Благотворительного фонда «Семья вместе» в Казани – интеллектуальная игра КВИЗ. Мероприятие, где каждый желающий провел свой вечер с пользой, получил много впечатлений и эмоций и поддержал традицию добрых дел.

В благотворительной интеллектуальной игре приняли участие 28 команд. Бесплатный семейный Дом поддержали: ООО «СПП», члены попечительского совета «Семья вместе», Сторонники партии «Единая Россия» в Республике Татарстан, Общественная Палата Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство юстиции Республики Татарстан, агентство недвижимости «Альтера» и другие.

В этом году в марте команды «ReQuizit» отметила День рождение - 7 лет. За время проведения благотворительных игр с командой «ReQuizit» было собрано более 1 200 000 рублей на содержание Домика, которому в этом году исполняется 10 лет!

- Приятно, что нас становится все больше, пусть этот зал вмещает все больше людей, а добрые дела объединяют нас и делают мир лучше каждый день, мы будем счастливо состязаться со всеми вами, желаем нам всем успехов! -поприветствовала гостей мероприятия заместитель председателя Общественной Палаты Татарстана Анастасия Исаева.

По традиции участников игры ждал интересный графический блок, рисунки для которого нарисовали дети из «Домика», а между блоками все насладились живой музыкой, скрипкой в исполнении ВиоКсения и смогли сделать памятные фотографии!

Фото: Антон Павлов

Все команды прошли уникальный путь сплочения и интеллектуального азарта! Гости мероприятия смогли сделать доброе дело, приняв участие в квизе и поучаствовать в добром аукционе, лотами которого стала картина, уникальная картина маки, нарисованная волонтером с большим сердцем!

Все собранные на Благотворительном квизе средства будут направлены на развитие проекта «Дома вдали от дома» в Казани.