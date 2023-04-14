Татарстанцев приглашают на бесплатные показы благотворительного кинофорума «Детский КиноМай»

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С 14 по 16 апреля в столице Татарстана проходит кинофорум, в рамках которого благотворительный фонд помощи детям «Детский КиноМай» совместно с социальными партнерами организует бесплатные показы детских фильмов, творческие встречи с известными актерами, писателями, музыкантами и увлекательные мастер-классы.

В программу кинопоказов включены интересные, содержательные фильмы для детской, юношеской и семейной аудитории, снятые за последние несколько лет российскими режиссерами: «Крошка» (Сергей Тютин), «Ничей» (Евгений Татаров), «Артек. Большое путешествие» (Карен Захаров, Армен Ананикян), «Осторожно, дети!» (Анна Сичинская), «Душа пирата» (Айсыуак Юмагулов), «Начать сначала» (Ирина Гобозашвили), «Маруся, фореva» (Александр Галибин), «Это твой день» (Олег Массарыгин), «Золотая бронза» (Игорь Копылов), «Африка» (Дарья Биневская, Надежда Славецкая).

Помимо кинопоказов юные жители Казани примут участие в творческих встречах и мастер-классах от команды звездных волонтеров КиноМая. Участники смогут постигнуть азы актерского и вокального мастерства, узнать, как по звездам определяют будущее, а также познакомиться с секретами написания собственной книги.

- Наш фонд содействует популяризации российского кино для детей и юношества с 2009 года. Программа кинофорума в Казани направлена на развитие познавательной и творческой деятельности детей из социальных учреждений и общеобразовательных школ. Все мероприятия бесплатны и доступны всем желающим, и, мы надеемся, что первый кинофорум в столице Татарстана не оставит татарстанского зрителя равнодушным, – поделилась президент благотворительного фонда «Детский КиноМай» Лидия Евтушенкова.

Мероприятия кинофорума проходят на нескольких площадках города:

14-16 апреля кинопоказы в кинотеатре Мир» и «Алмаз Синема».

14 апреля творческий мастер-класс музыканта, мультиинструменталиста Антона Котикова в Казанском музыкальном колледже им. И.В. Аухадеева.

14 апреля урок интернет-безопасности от волонтеров МТС в лицее №177 г. Казани.

15 апреля, встреча с детским писателем Анной Игнатовой и заслуженным артистом России Эвклидом Кюрдзидисом в Национальной библиотеке РТ.

15 апреля показ фильма «Артек. Большое путешествие» и мастер-класс по алмазной мозаике в Республиканской детской библиотеке им. Р. Миннуллина от группы «Эталон».

15-16 апреля вокальный мастер-класс певицы из Санкт-Петербурга Анны Малышевой и актерский мастер-класс актрис театра и кино Ирины Линдт и Анны Багмет в Культурном центре «Сайдаш».

16 апреля, встречи с детским писателем Анной Игнатовой в библиотеке КЦ «Сайдаш» и астрологом, писателем Тамарой Глоба в Камерном зале КЦ «Сайдаш».

Благотворительный кинофорум «Детский КиноМай в Казани» организован БФ помощи детям «Детский КиноМай» при поддержке Правительства Республики Татарстан и активном содействии постоянных социальных партнеров фонда: Благотворительного фонда «Система», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», Группы «Эталон», Cosmos hotel group, ЗАО «Степ Пазл».