Минниханову презентовали проект по внедрению технологии компьютерного зрения

В рамках проекта планируется создать долгосрочный архив по зафиксированным событиям. Фото: rais.tatarstan.ru

Раису Татарстана Рустаму Минниханову презентовали проект по пилотному внедрению технологии компьютерного зрения в систему «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Дорожные аномалии будут фиксироваться в квази-онлайн-режиме. В рамках проекта планируется создать долгосрочный архив по зафиксированным событиям. Эти записи будут храниться до одного года. Это поможет увеличить количество расследованных ДТП на 10%.

Напомним, в Казани из-за сильного ветра на пенсионера упал светофор, возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел на перекрестке улиц Академика Парина и Мавлютова.

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