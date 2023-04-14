Студенческая поликлиника Казани временно закрылась из-за кори

По словам пациентов поликлиники, сотрудники попросили сидеть и ждать распоряжения главного врача. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Студенческая поликлиника Казани временно закрылась. Оттуда на данный момент не выпускают людей. По предварительным данным, у одной из посетительниц выявлена корь, поэтому покидать здание пока запрещено.

По словам пациентов поликлиники, сотрудники попросили сидеть и ждать распоряжения главного врача. Там они находятся уже на протяжении двух часов. Также со всех присутствующих собрали личную информацию, сообщает «Татарстан 24».

Отметим, корь - это вирусное заболевание с высоким уровнем заразности. Симптомами являются высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и сыпь на коже.

Напомним, с начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали 21 случай кори.

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