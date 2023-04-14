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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 13:13

Житель Чувашии зарезал сожительницу и спрятал ее тело в подполе

Суд вынес ему обвинительный приговор
Адам САГАЛ
Труп был обнаружен лишь в январе 2023 года. Фото: Следком Чувашии

Труп был обнаружен лишь в январе 2023 года. Фото: Следком Чувашии

В Чувашии к 11 годам лишения свободы приговорен житель Красночетайского района. Он признан виновным в жестоком убийстве сожительницы.

Преступление произошло в декабре прошлого года в деревне Торханы. Мужчина устроил ссору в доме сожительницы, во время которой жестоко избил ее, а затем нанес несколько ударов ножом по голове, шее и другим частям тела. Пострадавшая умерла на месте происшествия, сообщает СУ СКР по Чувашии.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник перетащил тело в подпол, а сверху кинул палас. Труп был обнаружен лишь в январе 2023 года, когда сотрудники полиции занимались поисками пропавшей.

Наказание мужчины будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы сообщали, что житель Лениногорска убил возлюбленную, которая была старше его на 33 года.

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