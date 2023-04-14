В 2023 году на платных парковках Казани появятся еще 2,5 тысячи мест

В общей сложности платные парковки Казани смогут вместить до 8,8 тысячи машин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году на платных парковках Казани планируют организовать еще порядка 2,5 тысяч машино-мест. Об этом заявил председатель Комитета по транспорту города Амир Сафин на весенних «Диалогах».

По его словам, из них 727 мест будут созданы за счет инвестиционных средств. В итоге платные парковки Казани смогут вместить до 8,8 тысячи машин.

Сафин также рассказал, что в ближайшие месяцы в столице Татарстана заработает система стационарных камер, которые будут контролировать оплату парковок. Пока в этом процессе задействовано 19 машин с системой «Дозор-М» и пять ручных комплексов.

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