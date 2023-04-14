Житель Чебоксар рискует провести остаток жизни в колонии из-за 2,5 килограммов наркотиков

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

От своих коллег из главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России полицейские Чувашии узнали, что 58-летний житель Чебоксар забрал крупную закладку синтетических наркотиков в Московской области и теперь везет их домой продавать.

Совместно с сотрудниками ГИБДД автомобиль «Форд Фокус», за рулем которого сидел подозреваемый, был остановлен на въезде в Чувашию.

- Добровольно выдать наркотики мужчина не захотел. Они были обнаружены и изъяты в ходе осмотра машины. Вес найденных наркотиков превысил 2,5 килограмма, - сообщает МВД Чувашии.

Жителя Чебоксар задержали и возбудили в отношении его уголовное за покушение на продажу крупной партии наркотиков. Он рискует провести остаток своей жизни в колонии. Речь идет о возможном рецидиве. Дело в том, что два года назад мужчина вышел на свободу из мест не столь отдаленных после 20-летнего срока. Его он получил за совершение особо тяжкого преступления.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram