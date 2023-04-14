В Казани снизили земельный налог на поля для гольфа

В Казани хотят открыть центр развития гольфа «Басу» на берегу Волги. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани установят льготную ставку земельного налога на поля для гольфа площадью свыше 60 гектаров - 0,39% от кадастровой стоимости участка. Об этом на сессии Казгордумы заявил начальник финансового управления Исполкома города Ирек Мухаметшин.

Считается, что это снижение налога поспособствует развитию гольфа в Казани, как одного из самых молодых Олимпийских видов спорта. Поля для него занимают большие территории, поэтому и налоговая нагрузка тут традиционно высокая.

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что поля для гольфа по налоговой ставке будут приравнены к спортивным учреждениям. Так, в городе уже собрались открыть центр развития гольфа «Басу» на берегу Волги между Займищем и Куземетьево.

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