Дефицит бюджета Казани на 2023 год увеличился до 4,1 миллиарда рублей

Расходы города на 2023 год увеличили до 42,1 миллиарда рублей. Фото: Рамиль ГАЛИ

Расходы бюджета Казани на 2023 год увеличились до 42,1 миллиарда рублей. Соответственно его дефицит возрос до 4,1 миллиарда рублей, сообщил 14 апреля на сессии Казгордумы глава финансового управления Исполкома города Ирек Мухаметшин.

По его словам, это произошло из-за того, что на благоустройство Казани направят 551 миллион рублей, на ремонтные работы и строительство муниципальных учреждений - 404,4 миллиона рублей, на выполнение судебных решений и устранение предписаний надзорных органов - 295 миллионов рублей, мероприятия по цифровизации - 250 миллионов рублей.

В статью расходов бюджета города также включили: установку стелы «Казань - город трудовой доблести» - 129,8 миллиона рублей; капремонт детской музыкальной школы №2 за 51,5 миллиона рублей; изъятие земли под создание станции метро «100-летие ТАССР» - 39,7 миллиона рублей; изъятие земли под строительство дорог на 12,1 миллиона рублей; установку бюстов и благоустройство прилегающих к ним территорий - 3 миллиона рублей.

Напомним, изначально бюджет Казани на 2023 год утвердили в размере 37,8 миллиарда рублей.

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