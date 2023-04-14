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НовостиОбщество14 апреля 2023 11:01

Метеоролог КФУ Тимур Аухадеев рассказал, когда уйдет холод и тепло вернется в Татарстан

В пятницу температура воздуха резко снизилась
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Несмотря на похолодание, текущая декада все равно может превысить климатическую норму по температуре.

Несмотря на похолодание, текущая декада все равно может превысить климатическую норму по температуре.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Максимум на что сейчас могут рассчитывать жители Татарстана, так это от +6 до +10 градусов днем. В эту пятницу, 14 апреля, температура воздуха резко упала. Наблюдается очень сильный и холодный ветер, из-за которого в республике даже объявили штормовое предупреждение.

Откуда пришел холод? Как объяснил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, Татарстан будет находиться на периферии северного антициклона, который создает заток холодного воздуха с северных морей. И это будет продолжаться в течение ближайших двух дней.

- Холодный атмосферный фронт, предшествующий поступлению арктического воздуха, создаст условия для сильного ветра, – цитирует метеоролога пресс-центр КФУ.

По словам Тимура Аухадеева, именно из-за ветра татарстанцы не почувствуют даже +10 градусов. Дело в том, что каждый м/с его скорости «крадет» два градуса. Напомним, согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, местами порывы ветра могут достигать 26 м/с.

Но не все так плохо. Тепло, как заверил метеоролог, температура воздуха в республике вернется к климатической норме уже в начале следующей недели. Он также отметил, что независимо от этих двух очень холодных дней, текущая декада все равно где-то на один градус превысит норму по температуре, которая составляет +7,5.

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