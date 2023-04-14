Метеоролог КФУ Тимур Аухадеев рассказал, когда уйдет холод и тепло вернется в Татарстан

Несмотря на похолодание, текущая декада все равно может превысить климатическую норму по температуре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Максимум на что сейчас могут рассчитывать жители Татарстана, так это от +6 до +10 градусов днем. В эту пятницу, 14 апреля, температура воздуха резко упала. Наблюдается очень сильный и холодный ветер, из-за которого в республике даже объявили штормовое предупреждение.

Откуда пришел холод? Как объяснил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, Татарстан будет находиться на периферии северного антициклона, который создает заток холодного воздуха с северных морей. И это будет продолжаться в течение ближайших двух дней.

- Холодный атмосферный фронт, предшествующий поступлению арктического воздуха, создаст условия для сильного ветра, – цитирует метеоролога пресс-центр КФУ.

По словам Тимура Аухадеева, именно из-за ветра татарстанцы не почувствуют даже +10 градусов. Дело в том, что каждый м/с его скорости «крадет» два градуса. Напомним, согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, местами порывы ветра могут достигать 26 м/с.

Но не все так плохо. Тепло, как заверил метеоролог, температура воздуха в республике вернется к климатической норме уже в начале следующей недели. Он также отметил, что независимо от этих двух очень холодных дней, текущая декада все равно где-то на один градус превысит норму по температуре, которая составляет +7,5.

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