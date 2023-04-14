В Татарстане праздничный намаз в городских мечетях состоится позже обычного

В селах гает состоится в традиционное время Фото: Артем КИЛЬКИН

В ДУМ РТ определено время проведения гает-намаза. В городских мечетях он состоится 21 апреля в 7:30.

Согласно традиции, гает-намаз обычно проводят спустя полчаса после восхода солнца. В Казани оно взойдет в 4:25. Но в ДУМ РТ считают, что комфортнее будет перенести богослужение на более позднее время. Это не станет нарушением шариата.

В селах при этом гает состоится в традиционное время - через полчаса после восхода солнца.

Основные торжественные мероприятия в Татарстане пройдут в Галеевской мечети Казани.

Ранее мы публиковали календарь для постящихся в Татарстане в священный месяц Рамадан 2023.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram