Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 апреля 2023 9:34

Владимир Путин присвоил звание заслуженного врача РФ медику из Казани

Ильсур Шаймарданов также является главным внештатным специалистом по паллиативной помощи Минздрава Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ильсур Шаймарданов до этого получил звание заслуженного врача Татарстана. Фото: oncort.ru

Ильсур Шаймарданов до этого получил звание заслуженного врача Татарстана. Фото: oncort.ru

Своим указом президент России Владимир Путин присвоил звание почетного врача РФ медику из Казани Ильсуру Шаймарданову. Он является кандидатом медицинских наук, заместителем главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера, а также главным внештатным специалистом по паллиативной помощи Минздрава Татарстана.

Ильсур Шаймарданов имеет звание заслуженного врача республики, награжден: почетными грамотами как федерального, так и регионального Минздрава, благодарственным письмом председателя Госсовета Татарстана, юбилейной медалью «В память 1000-летия Казани».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram