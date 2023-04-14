Владимир Путин присвоил звание заслуженного врача РФ медику из Казани

Ильсур Шаймарданов до этого получил звание заслуженного врача Татарстана. Фото: oncort.ru

Своим указом президент России Владимир Путин присвоил звание почетного врача РФ медику из Казани Ильсуру Шаймарданову. Он является кандидатом медицинских наук, заместителем главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера, а также главным внештатным специалистом по паллиативной помощи Минздрава Татарстана.

Ильсур Шаймарданов имеет звание заслуженного врача республики, награжден: почетными грамотами как федерального, так и регионального Минздрава, благодарственным письмом председателя Госсовета Татарстана, юбилейной медалью «В память 1000-летия Казани».

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