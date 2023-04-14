Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 апреля 2023 9:36

Метшин вручил жителям Казани республиканские награды

Среди них оказались врачи, предприниматели и работники ЖКХ
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Звания «Заслуженный работник ЖКХ Республики Татарстан» удостоена заместитель председателя Комитета ЖКХ Исполкома Казани Римма Гарипова. Фото: kzn.ru

Звания «Заслуженный работник ЖКХ Республики Татарстан» удостоена заместитель председателя Комитета ЖКХ Исполкома Казани Римма Гарипова. Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин вручил жителям города республиканские награды. Так, звания «Заслуженный работник ЖКХ Республики Татарстан» была удостоена заместитель председателя Комитета ЖКХ Исполкома Казани Римма Гарипова.

За заслуги в деле охраны населения и многолетний плодотворный труд почетного звания «Заслуженный врач Республики Татарстан» удостоена врач-эпидемиолог МКДЦ Валентина Шарафутдинова.

Кроме того, индивидуальному предпринимателю Фариде Давидовой вручили медаль «За доблестный труд», а также Благодарственное письмо мэра Казани. Она была удостоена этих наград за заслуги в развитии пищевой промышленности республики и многолетний добросовестный труд.

Напомним, в Казани наградили участвовавших в спецоперации росгвардейцев.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram