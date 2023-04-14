Метшин вручил жителям Казани республиканские награды

Звания «Заслуженный работник ЖКХ Республики Татарстан» удостоена заместитель председателя Комитета ЖКХ Исполкома Казани Римма Гарипова. Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин вручил жителям города республиканские награды. Так, звания «Заслуженный работник ЖКХ Республики Татарстан» была удостоена заместитель председателя Комитета ЖКХ Исполкома Казани Римма Гарипова.

За заслуги в деле охраны населения и многолетний плодотворный труд почетного звания «Заслуженный врач Республики Татарстан» удостоена врач-эпидемиолог МКДЦ Валентина Шарафутдинова.

Кроме того, индивидуальному предпринимателю Фариде Давидовой вручили медаль «За доблестный труд», а также Благодарственное письмо мэра Казани. Она была удостоена этих наград за заслуги в развитии пищевой промышленности республики и многолетний добросовестный труд.

Напомним, в Казани наградили участвовавших в спецоперации росгвардейцев.

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