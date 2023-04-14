В Казани из-за сильного ветра на пенсионера упал светофор, возбуждено уголовное дело

В результате произошедшего мужчина с переломом берцовой кости был госпитализирован. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 13 апреля, в Казани из-за сильного ветра упал светофор. Конструкция рухнула на 76-летнего прохожего Инцидент произошел на перекрестке улиц Академика Парина и Мавлютова, сообщает следственный комитет Татарстана.

В результате произошедшего мужчина с переломом берцовой кости был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасную установку дорожной инфраструктуры, - пояснили в следственном комитете Татарстана.

Напомним, в Казани упавшая под поезд женщина лишилась ноги.

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