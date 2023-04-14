В Челнах увеличили финансирование на перевозку в садоводческие товарищества

В 2022 году было перевезено около 780 тысяч пассажиров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 2023 году в Набережных Челнах на перевозку в садоводческие товарищества выделено 20 миллионов рублей. Это на 5 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил руководитель исполкома Фарид Салахов.
Тендер уже проведен, победителями стали компании «Альтекс» и «Авантех». Они будут осуществлять пассажирские перевозки по 38 маршрутам в 85 СНТ.
Как уточнил Салахов, из года в год услуга все более популярна. Так, в 2022 году было перевезено около 780 тысяч пассажиров.
Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах новые автобусы поступят на баланс МУП «Горкоммунхоз».
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