Согласно петиции, жители требуют пересмотреть планы застройки и сохранить участок леса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани жители создали петицию в защиту леса на Дубравной от вырубки. Ее подписали около 2,8 тысячи человек. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Change.org.

Согласно петиции, жители требуют пересмотреть планы застройки и сохранить участок леса. Эта проблема затрагивает всех граждан, которые ценят здоровый экологический баланс и прекрасный вид города, считают авторы. Для них лес является местом наслаждения природой и времяпровождения на свежем воздухе.

Авторы петиции считают, что в случае застройки будут уничтожены природные ресурсы и наступит деградация экосистемы.

Напомним, в мэрии Казани опровергли получение участка лесопарка по улице Дубравной. В администрации уверяют, что исполком города не способен распоряжаться им.

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