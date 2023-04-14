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НовостиОбщество14 апреля 2023 7:10

Молодые семьи Татарстана до 30 апреля могут получить госсубсидию на покупку жилья

На эти цели в 2024 году выделят 130 миллионов рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Финансирование проводится в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан».

Финансирование проводится в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан».

Фото: Даниил ОПАРИН

Молодые семьи Татарстана до 30 апреля могут получить безвозмездную субсидию на покупку жилья. Она предоставляется в размере 30% или 35% от стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынках, возведения дома, погашения ипотечного кредита и для участия в долевом строительстве, сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

Приоритетной очередностью на получение средств обладают многодетные семьи с тремя и более детьми. Сейчас субсидии получают те, кто стал победителем программы в прошлом году. Размер выплат может составить порядка 730 тысяч рублей.

В 2023 году 81 молодая семья из 38 городов и районов республики приобретет жилье благодаря этой госпрограмме. За время ее реализации более восьми тысяч татарстанских молодых семей получили безвозмездную субсидию.

Отметим, финансирование проводится в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан». Общая ее сумма в 2024 году составит более 130 миллионов рублей.

Напомним, в 2022 году бесплатные земельные участки получили еще 280 многодетных семей из Казани.

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