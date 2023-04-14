Вавилов приглашает казанцев на уборку территории нового хосписа

Все, кто хочет и может помощь, могут принять участие в уборке территории. Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 15 апреля, на территории нового хосписа Казани планируют провести масштабную уборку. Объект находится на улице Братьев Батталовых недалеко от РКБ. Об этом сообщил председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Все, кто хочет и может помочь, могут принять участие в уборке территории. Начало субботника в 9:00. Чтобы принять участие, необходимо позвонить по номеру телефона: (843) 237 97 57.

Как отметил Вавилов, после строителей осталось много мусора. В связи с этим нужно это все вывести с территории. Он надеется, что неравнодушные жители города помогут в этом.

Напомним, в новом хосписе Казани планируют обустроить центр для реабилитации участников СВО.

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