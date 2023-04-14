Тухватуллина заявила, Казань должна стремиться к массовому переходу жителей на автобусы

31,2% казанцев выбирают способ передвижения на общественном транспорте. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Казани большая часть жителей предпочитает передвигаться на машине. Такого мнения придерживаются 50% респондентов. Об этом на архитектурно-градостроительной конференции в рамках весенних стратегических семинаров «Диалоги» сообщила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

По словам спикера, лишь 31,2% людей выбирают способ передвижения на общественном транспорте, 15,8% - пешком и 3% используют велосипед. В связи с этим она отметила, что Казань должна стремиться к переходу массовой доли населения на общественный транспорт, поскольку один автобус способен перевезти 50-70 человек. Это значительно повлияет на улучшение экологии.

Кроме того, Тухватуллина подчеркнула проблему остановок транспортного средства. Они не всегда удобны пользователям. Так, если возле Кремля остановки есть, то в районе Национальной библиотеки и парка «Урам» градостроители видят плачевную ситуацию.

Напомним, в 2023 году на ремонт 12 участков дорог в Казани выделят миллиард рублей.

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