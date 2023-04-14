В Йошкар-Оле родственникам погибших на СВО бойцов передали ордена Мужества

Награды вручил мэр города Евгений Маслов. Фото: администрация Йошкар-Олы

В Йошкар-Оле семьям военнослужащих, погибших в ходе СВО, передали ордена Мужества. Награды вручил мэр города Евгений Маслов, сообщает пресс-служба администрация столицы Марий Эл.

Так, орденом были удостоены гвардии младшего сержанта Александра Алексеева и рядового Гусейна Умарова. Церемония вручения наград состоялась в администрации Йошкар-Олы.

Также Маслов отметил, что подрастающее поколение будет воспитываться на примерах реальных героев, которые не побоялись и встали на защиту своей Родины.

Напомним, в Казани наградили участвовавших в спецоперации росгвардейцев.

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