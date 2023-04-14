В Минске Минниханов и Лукашенко обсудили сотрудничество Татарстана и Беларуси

Встреча прошла в Минске. Фото: пресс-служба раиса РТ

В Минске прошла рабочая встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Татарстана Рустама Минниханова.

Лукашенко отметил, что Беларусь активно работает с предприятиями Татарстана. Отдельно он заявил о готовности начать сотрудничество в части поставок компонентов для производства самолетов Ту-214. Также лидер страны выразил надежду на рост товарооборота. Лукашенко считает, что он возможен в два раза – до двух миллиардов долларов.

- В условиях западных санкций нам необходимо более активно укреплять и развивать кооперационные связи в экономике. Надеемся, что визит татарстанской делегации придаст новый импульс нашему деловому сотрудничеству, - согласился Рустам Минниханов.

Ранее мы сообщали, что раис Татарстана встретился с чрезвычайным и полномочным послом в Беларуси.

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