Владимир Путин включил доцента КФУ в совет при президенте РФ по науке

В состав совета входят около 50 человек. Фото: пресс-служба КФУ

В состав совета при президенте РФ по науке и образованию вошел доцент Казанского федерального университета Михаил Варфоломеев. Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Ученый работает заведующим кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. 40-летний специалист возглавляет направление методов увеличения нефтеотдачи научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты».

Совет по науке и образованию создан, что информировать главу государства о ситуации в научно-технической сфере. Здесь же формируются предложения по важным вопросам научно-технической политики в России. По последним данным, в состав совета входят около 50 человек.

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин лично вручил премию казанскому ученому Иреку Мухаматдинову.

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