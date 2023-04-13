Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 18:30

Искусственный интеллект будет следить за бродячими собаками Татарстана

Об этом сообщил замглавы минцифры Татарстана Рустам Хидиятуллин
Елена СКВОРЦОВА
Система сможет определять находится ли собака с человеком или нет

Система сможет определять находится ли собака с человеком или нет

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Искусственный интеллект будет следить за бродячими собаками Татарстана. Об этом сообщил замглавы минцифры республики Рустам Хидиятуллин. По его словам, они надеются, что им удастся масштабно внедрить эту систему в этом году. Об этом он сообщил РБК.

Хидиятуллин отметил, что система сможет определять находится ли собака с человеком или нет, а потом будет передавать данные в организации, которые занимаются отловом бродячих животных. Кроме того данные будут передаваться муниципалитету о том, насколько эффективна эта программа.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram