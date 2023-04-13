Система сможет определять находится ли собака с человеком или нет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Искусственный интеллект будет следить за бродячими собаками Татарстана. Об этом сообщил замглавы минцифры республики Рустам Хидиятуллин. По его словам, они надеются, что им удастся масштабно внедрить эту систему в этом году. Об этом он сообщил РБК.

Хидиятуллин отметил, что система сможет определять находится ли собака с человеком или нет, а потом будет передавать данные в организации, которые занимаются отловом бродячих животных. Кроме того данные будут передаваться муниципалитету о том, насколько эффективна эта программа.

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