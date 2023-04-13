Глава Алькеевского района Татарстана встретился с бойцами, которые приехали в отпуск с СВО

Фото: ТГ-канал Алькеевского района

Глава Алькеевского района Татарстана Александр Никошин встретился с пятью бойцами, которые приехали в отпуск из зоны СВО. Он вручил им подарки и грамоты.

Во время встречи парни рассказали о своей службе и семьях, а также ежедневном быте на передовой. В свою очередь, глава района Никошин пожелал им побыстрее вернуться домой с долгожданной победой, целыми и невредимыми.

На встрече также присутствовали и мамы военнослужащих. Им тоже были вручены благодарственные письма и подарки от главы района.

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