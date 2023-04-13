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НовостиОбщество13 апреля 2023 17:29

Из-за Сабантуя в июне в Казани перекроют движение и парковку для транспорта

Об этом сообщил Исполком Казани
Елена СКВОРЦОВА
Временные ограничения будут введены во время подготовки и проведения праздника с 18.00 24 июня и 18.00 25 июня

Временные ограничения будут введены во время подготовки и проведения праздника с 18.00 24 июня и 18.00 25 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за Сабантуя в июне Казани перекроют движение и парковку для транспорта. Об этом сообщили в Исполкоме Казани. Временные ограничения будут введены во время подготовки и проведения праздника с 18.00 24 июня и 18.00 25 июня.

О каких именно улицах идет речь пока не известно. Схему размещения временных дорожных знаков должны будут разработать в Комитете по транспорту Казани. Также они должны будут организовать их установку. Само перекрытие будет осуществляться грузовой техникой и блоками.

Напомним, что Всероссийский сельский Сабантуй пройдет 27 мая в Астраханской области.

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