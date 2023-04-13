В Казани продлили ограничение движения по улице Стадионной

Это связано со строительством жилого дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Республики Татарстан продлили ограничение движения на участке улицы Стадионной. Это связано со строительством жилого дома, сообщили в мэрии Казани.

Движение для автомобилей по проезжей части будет частично закрыто до 31 июля. Кроме того, будет полностью закрыт тротуар рядом со зданиями № 1 и 5. Так рассказали в Комитете внешнего благоустройства региональной столицы.

Напомним, что ранее ограничения были введены до 15 апреля 2023 года.

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