Первое занятие состоится 14 апреля в 15.00 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане создали Школу правовых знаний для родителей детей-инвалидов. Первое занятие состоится 14 апреля в 15.00 и пройдет в режиме онлайн. Оно будет посвящено пошаговой инструкции по признанию человека недееспособным. Расскажет об этом помощник Уполномоченного по правам человека Марина Григорьева.

В целом, в школе будут рассказывать о различных инструментах, которые помогут улучшить и облегчить жизнь самих детей и их родителей. Кроме того, во время занятий будут организовываться встречи с представителями органов власти.

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