К выходным в Татарстане похолодает до минус 10 градусов

В субботу и воскресенье сохранится холодная погода без дождей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К выходным в Татарстане похолодает. Уже завтра, 14 апреля, в республике температура воздуха ночью опустится до минус четырех градусов ниже нуля. А днем поднимется до +8. Осадков в эти дни не предвидится. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

В субботу и воскресенье сохранится холодная погода без дождей. Ночью температура упадет до минус 7-9 градусов, а в некоторых даже до минус 10 градусов ниже нуля. В субботу днем ожидается будет +9 градусов тепла, а в воскресенье до +13 выше нуля.

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