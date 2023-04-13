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НовостиОбщество13 апреля 2023 15:22

На Пасху в Казань прибудет благодатный огонь из Иерусалима

16 апреля богослужение начнется в 16.00
Елена СКВОРЦОВА
В этот день Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл проведет традиционную службу

В этот день Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл проведет традиционную службу

Фото: ИВАНОВА Диана

На Пасху, 16 апреля, в Казань прибудет благодатный огонь из Иерусалима. В этот день Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл проведет традиционную службу. Она состоится в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Она начнется в 16.00.

Перед этим будет торжественно встречен Благодатный огонь их Иерусалима. Чтобы получить святыню, верующие должны принести с собой лампады.

Кроме того, 15 апреля в храмах и монастырях столицы Татарстана пройдут ночные службы.

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