На Пасху в Казань прибудет благодатный огонь из Иерусалима

В этот день Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл проведет традиционную службу Фото: ИВАНОВА Диана

На Пасху, 16 апреля, в Казань прибудет благодатный огонь из Иерусалима. В этот день Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл проведет традиционную службу. Она состоится в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Она начнется в 16.00.

Перед этим будет торжественно встречен Благодатный огонь их Иерусалима. Чтобы получить святыню, верующие должны принести с собой лампады.

Кроме того, 15 апреля в храмах и монастырях столицы Татарстана пройдут ночные службы.

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