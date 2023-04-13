Займутся этим делом студенты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани началась перепись бездомных собак. Об этом сообщили в мэрии Казани. Таким образом, они планируют посчитать актуальное количество бродячих животных в городе. Подсчет будет проходить по определённым маршрутам. Об этом рассказал заместитель руководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин.

Такое мероприятие проводится не впервые. Ранее перепись проходила в 2021 году. Тогда в Казани насчитали более шести тысяч бездомных животных. В 2022 году отловили и стерилизовали чуть менее пяти тысяч собак.

Займутся этим делом студенты Казанской государственной академии ветеринарной медицины им.Н.Э.Баумана. Всего будет 25 добровольцев. Гиниятуллин отметил, что им предстоит серьезная работа, как физическая, так и моральная. Нужно много внимания, чтобы заполнить специальные анкеты, где нужно заполнить графы про цвет, пол, наличие бирки и прочее.

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